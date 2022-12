Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Versuchter Diebstahl aus PKW

Am Mittwoch, den 14. Dezember 2022, gegen 01.44 Uhr, kam es in der Straße In den Vinnen zu versuchten Diebstählen aus dort geparkten PKW. Ein Zeuge konnte beobachten, wie drei Friesoyther (21, 20 und 19 Jahre alt) versuchten, die Türen der dort geparkten PKW zu öffnen und alarmierte die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten alle drei Tatverdächtigen gestellt werden.

Friesoythe - Diebstahl von Dachrinne

Zwischen Mittwoch, den 7. Dezember 2022, gegen 16.00 Uhr und Dienstag, den 13. Dezember 2022, um 8.00 Uhr kam es an der Thüler Kirchstraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Personen entwendeten die Kupferrinnen der Hütte einer dortigen Grundschule. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Saterland - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Montag, den 12. Dezember 2022, gegen 23.30 Uhr und Dienstag, den 13. Dezember 2022, um 8.15 Uhr kam es in der Mootzenstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Personen beschädigten einen dort geparkten Audi A6. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 12. Dezember 2022, gegen 07.00 Uhr kam es in der Eschstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen dortigen Zaun und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, den 13. Dezember 2022, gegen 17.25 Uhr befuhr eine 41-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW die Altenoyther Straße in Richtung B 401 und musste an einer dortigen Ampel halten. Ein 47-jähriger Mann aus Friesoythe, der mit seinem PKW den Südlichen Küstenkanal befuhr und nach rechts in die Altenoyther Straße abbiegen wollte, übersah den dort wartenden PKW der Friesoytherin und kollidierte mit diesem. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 47-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt.

