Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Diebstahl einer Geldbörse Am Samstag, 10. Dezember 2022, in der Zeit von 10.20 Uhr bis 10.35 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Rechterfelder Straße, die Geldbörse samt Inhalt einer 72-jährigen aus Visbek aus deren Manteltasche. Die 72-Jährige hielt sich für Einkäufe in dem dort ansässigen Discounter auf. Anschließend wurde die entwendete EC-Karte für mehrere ...

mehr