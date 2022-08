Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Hamm-Rhynern (ots)

Am Freitag, 12. August, kam es auf dem Rhynerberg, unweit der Shell-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw gegen 19.10 Uhr die Straße Rhynerberg in Fahrtrichtung Norden, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einer 34-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammenstieß, die mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Süden unterwegs war. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 35000 Euro.(mw)

