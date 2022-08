Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 12. August, an der Kreuzung Dortmunder Straße / Neufchateaustraße / Fritz-Husemann-Straße, wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 19.15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Westen und beabsichtigte, nach links in die Neufchateaustraße einzubiegen. Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Osten und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus passieren. Dort kam es anschließend zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 18000 Euro.(mw)

