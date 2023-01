Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Freudenberg: VW-Lenker bei Unfall verletzt

Zwei Fahrzeuge kollidierten bei einem Unfall am Freitagmorgen bei Freudenberg. Der 30-Jährige Fahrer eines VW Polos war gegen 8.15 Uhr auf der Landesstraße 2310 in Richtung Wertheim unterwegs. Auf Höhe eines Feldwegs verringerte er seine Geschwindigkeit, schaltete die Warnblinkanlage ein und blinkte, um anzuzeigen, dass er nach links abbiegen will. Ein dahinterfahrender 34-jähriger Ford Transit-Lenker dachte wohl, dass der VW aufgrund des Warnblinklichts stehen bleiben will und überholte trotz Überholverbot. Als der 30-Jährige in diesem Moment links abbog, kollidierten die Fahrzeuge. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

