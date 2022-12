POL-LWL: Korrektur: Wolf auf Autobahn erfasst und verendet

Bandenitz/ Stolpe (ots) - Bei einem Wildunfall auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow ist am Montagmorgen ein Wolf von einem Kleintransporter erfasst worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr nahe des Parkplatzes Schremheide in Fahrtrichtung Hamburg. Das Tier verendete anschließend am Unfallort und wurde durch die Autobahnmeisterei Hagenow geborgen. Ein sogenannter Wolfsbeauftragter wurde bereits ...

mehr