Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Tatverdächtige bei versuchtem Fahrraddiebstahl gestellt

Parchim (ots)

Am späten Montagabend hat die Polizei in Parchim drei junge Männer kurz nach einem versuchten Fahrraddiebstahl gestellt. Die Tatverdächtigen im Alter von 16 und 17 Jahren sollen versucht haben, mehrere Fahrräder vom Bahnhofsgelände zu stehlen. Da die betreffenden Fahrräder angeschlossen und somit gesichert waren, gelang ihnen das offenbar nicht. Sie wurden bei der Tat von einem Zeugen beobachtet, der unmittelbar die Polizei informierte. Die Polizei konnte die drei Jugendlichen wenig später in Tatortnähe fassen. Gegen die aus Syrien stammenden Tatverdächtigen ist Anzeige wegen versuchten Diebstahls erstattet worden.

