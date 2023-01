Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Zwischen dem 23. Dezember 2022 und dem 2. Januar 2023 verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Wertheim Sachschaden und flüchtete anschließend. Der oder die Unbekannte touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Eichendorffstraße geparkten Volvo S60. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von circa 1.500 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Bad Mergentheim: Autospiegel mutwillig abgetreten - Zeugen gesucht

Unbekannte verursachten in Bad Mergentheim in der Nacht von Sonntag auf Montag an mehreren Fahrzeugen insgesamt rund 1.500 Euro Sachschaden. Zwischen 19.30 Uhr und 12.15 Uhr begaben sich die Täter zu den Autos auf einem Parkplatz in der Kopernikusstraße und traten dort die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge ab. Anschließend flohen sie unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Geschwindigkeitskontrollen

Zu schnell unterwegs waren am späten Montagabend eine Frau und zwei Männer mit ihren Fahrzeugen bei Bad Mergentheim. Zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr überprüften Polizeibeamte die gefahrene Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße 2877 zwischen Schwabhausen und Bad Mergentheim. Bei erlaubten 70 Stundenkilometern war ein 45-Jähriger mit seinem Tesla mit 98 Stundenkilometern unterwegs. Eine 19-Jährige befuhr kurze Zeit später die Straße mit 26 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho ihres Renaults. Den Tagesrekord erreichte ein 50-jähriger Audi-Fahrer, der mit 118 Stundenkilometern, also 48 zu schnell, auf der Kreisstraße fuhr. Alle drei Personen müssen nun mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und eventuell Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell