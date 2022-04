POL-PDWIL: Aktueller Großbrand eines Nebengebäudes (Scheune) im Brimingen

Hallschlag (ots) - Im Zeitraum von Montag, den 04.04.2022, 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr, kam es in der Schleider Straße in Hallschlag zum Kennzeichendiebstahl an einem PKW. Hierbei wurde das vordere Kennzeichen durch bislang unbekannte Täter entwendet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Tiergartenstraße 82 54595 Prüm Tel.: 06551-9420 E-Mail: ...

