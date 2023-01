Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.01.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Waldbrunn: Sachschaden auf Sportplatz verursacht - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Person driftete mit ihrem PKW zwischen Freitag und Samstag auf einem Sportplatz in Waldbrunn und verursachte Sachschaden. Am Freitag, gegen 11.15 Uhr, war die Rasenfläche des Sportplatzes in der Katzenbuckelstraße noch unversehrt. Samstags, gegen 16 Uhr stellte ein Zeuge den Schaden fest und meldete diesen der Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zur Verursacherin geben können, sich beim Polizeiposten Limbach, Telefon 06274 928050, zu melden.

Osterburken: Mauer beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Wochenende eine Mauer in Osterburken und flüchtete im Anschluss. Zwischen Samstag, gegen 21 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, muss der oder die Unbekannte von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mauer in der Kellereistraße kollidiert sein. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Einbruch in Doppelhaushälfte - Wer hat was gesehen?

Unbefugt Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in Walldürn verschaffte sich eine bisher unbekannte Person am Wochenende. Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 14.15 Uhr, gelangte der oder die Unbekannte ins Innere des Hauses und entwendete Werkzeug, mehrere Maschinen und den Inhalt von zwei Geldkassetten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher nicht abgeschätzt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06281 9040, mit dem Polizeirevier Buchen in Verbindung zu setzen.

Osterburken: Audi beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Audi in Osterburken und flüchtete. Der 48-jährige Besitzer des Audis hatte diesen am Samstag, gegen 19 Uhr, auf dem Parkplatz einer Schule in der Galgensteige abgestellt. Als er sonntags, gegen 13.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281 9040, in Verbindung zu setzten

Osterburken: Ein Verletzter nach Schlägerei bei Faschingsveranstaltung - Zeugen gesucht

Zu einer Schlägerei mit einem Verletzten kam es am frühen Sonntagmorgen nach einer Faschingsveranstaltung in Osterburken. Eine Gruppe junger Männer war, gegen 3.45 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache, vor einer Halle in der Kapellenstraße, in Streit geraten. In dessen Verlauf sollen ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger, zusammen mit einem bisher unbekannten dritten Tatverdächtigen, auf einen 21-Jährigen eingeschlagen und diesen leicht verletzt haben. Alle Beteiligten standen zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung vermutlich unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der Verletzte musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Schlägerei oder dem flüchtigen Tatverdächtigen machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Mudau: Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Person verursachte am Samstagvormittag einen Unfall bei Mudau und flüchtete. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Polo die Landesstraße 585 von Mudau kommend in Richtung Buchen. In einer scharfen Linkskurve soll ihm ein bisher Unbekannter mittig auf der Fahrbahn entgegengekommen sein, weshalb der junge Mann nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch dieses Fahrmanöver kam der VW von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Am Polo des 19-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten PKWs setzte nach dem Unfall seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Buchen, unter der Telefonnummer 06281 9040, entgegen.

Buchen: PKW zerkratzt - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Samstagmorgen in Buchen. Ein 58-Jähriger hatte seinen Mercedes gegen 0.30 Uhr in der Von-Leiningen-Straße abgestellt. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die rechte Fahrzeugseite an mehreren Stellen zerkratzt wurde. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Ravenstein: Mauer beschädigt und abgehauen

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug zwischen Mittwoch und Freitag eine Mauer in Ravenstein und flüchtete. Zwischen Mittwoch, 8 Uhr, und Freitag, 16.45 Uhr, streifte der oder die Unbekannte, vermutlich beim Abbiegen von der Eichenstraße in die Ulmenstraße die Grundstücksmauer und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin setzte anschließend seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Mosbach: Gegen Fahnenmast gefahren und geflüchtet

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Wochenende in Mosbach. Der oder die Unbekannte muss in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, in der Industriestraße von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Fahnenmast eines Autohauses kollidiert sein. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Mosbach sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Waldbrunn - Oberdielbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Bereits vergangene Woche verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Waldbrunn-Oberdielbach. Der oder die Unbekannte gelangte zwischen dem 23. Januar, 12 Uhr, und dem 24. Januar, 17 Uhr, über die Terrassentüre in das Innere des Hauses in der Brucknerstraße. Nachdem der Täter oder die Täterin Schmuck an sich genommen hatte, entkam er oder sie unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 mit dem Polizeirevier in Mosbach in Verbindung zu setzten.

