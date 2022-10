Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfall auf der B 295

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 72 Jahre alter Motorradfahrer, der am Donnerstag nach einem Unfall gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 295 bei Renningen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der 72-jährige Honda-Lenker wollte von der B 295 nach links in die Leonberger Straße abbiegen, wobei er vermutlich die für ihn Rot zeigende Ampel übersah. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem 25 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der bei Grün von der Leonberger Straße nach links auf die B 295 in Richtung Leonberg abbiegen wollte. Der 72-Jährige stürzte und rutschte einige Meter über die Fahrbahn. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei Leonberg kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort musste die B 295 im Bereich der Unfallstelle bis gegen 17.00 Uhr gesperrt werden. Ankommende LKW mussten aufgrund dessen trotz Durchfahrtsverbot in der Folge durch Renningen durch geleitet werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 7.000 Euro belaufen.

