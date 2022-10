Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: weitere Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 13.15 Uhr in der Feuerbacher Straße in Leonberg auf Höhe einer Gaststätte eine Unfalllflucht. Eine Zeugin konnte beobachten, dass eine ältere Dame, die vermutlich einen silbernen Opel lenkte, gegen einen am Straßenrand abgestellten Seat prallte. Anstatt sich anschließend um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, setzte sie Frau ihre Fahrt allerdings fort. Die Lenkerin soll zwischen 65 und 75 Jahre alt sein. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

