FW Moers: Brandschutztag beim Löschzug Repelen am Samstag 17. September / Fahrradcodierung durch die Polizei

Moers (ots)

Am 17. September öffnet der Löschzug Repelen wieder Tür und Tor und jeder ist eingeladen! Von 11 Uhr - 18 Uhr gibt es am Gerätehaus (Am Jungbornpark 214 - 47445 Moers) viel zu erleben. Nachdem 2018 der letzte Brandschutztag stattfand freuen wir uns um so mehr Sie und Euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen!

Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, welche sich über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr informieren und einen spaßigen Tag genießen möchten.

Insbesondere einladen möchten wir alle Interessenten, welche sich für eine aktive Mitgliedschaft interessieren - das ist genau der richtige Augenblick um mit uns ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen.

Fahrzeugschau

Natürlich können unsere Fahrzeuge von vorne bis hinten begutachtet werden. Auch das Anfassen und Aufsitzen ist erlaubt. Fotos sind ausdrücklich erwünscht!

Historische Einsatzübung

2018 wurde in unzähligen Stunden die historische Pumpe des Löschzuges Repelen restauriert. Einen Einblick wie die Pumpe funktioniert und die Kameraden früher das Feuer gelöscht haben erhalten die Besucher bei einer Einsatzübung.

Feuerwehr zum Anfassen

Zu viel möchten wir an dieser Stelle nicht verraten - das Thema ist Programm! Selber mal als Feuerwehrmann fühlen? Ein bestimmtes Thema vertiefen?

Fahrradcodierung

Von 12 - 15 Uhr können die privaten Räder durch die Polizei kodiert werden, um diese für den Diebstahl unattraktiver zu machen.

Mit einem codierten Fahrrad können Sie sich als Eigentümer ausweisen. Der Weiterverkauf des Diebesgutes wird so deutlich schwieriger.

Jugendfeuerwehr

Mit von der Partie ist auch wieder die Jugendfeuerwehr, welche uns bei unserem Brandschutztag unterstützen wird. Die Jugendfeuerwehr stellt zusätzlich ihre Arbeit vor - ein erster Eindruck kann gesammelt werden und einer Mitgliedschaft steht somit nichts mehr im Wege.

Brandschutzerziehung & Spielmobil

Gerade für die kleinen Gäste soll der Tag ein Erlebnis werden! Neben den Feuerwehrhighlights können unsere kleinsten Besucher ausgiebig mit dem Spielzeug des Spielmobils spielen.

Verpflegung

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt! Gekühlte Getränke, Leckeres vom Grill, Pommes sowie Kaffee & Kuchen versüßen den Tag!

Dies und noch vieles mehr gibt es zu erleben. Wir freuen uns auf alle Gäste!

