Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gem. Heimsheim: Fehler beim Spurwechsel fordert vier Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 bei Heimsheim ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Verlauf drei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Die 61-jährige Lenkerin eines Peugeot 3008 fuhr aus Richtung Karlsruhe kommend in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Heimsheim wollte die Lenkerin des Peugeot vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen von hinten ankommenden Mazda 6. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde der Peugeot nach rechts geschleudert, kollidierte mit einem dort fahrenden Fiat Fiorino, überschlägt sich und kam im Grünbereich auf dem Dach zu liegen. Der Fiat geriet ebenfalls ins Schleudern und kommt letztlich auf der Fahrbahn, auf eine Fahrzeugseite gekippt, zum Stehen. Der Mazda blieb auf seinen Rädern und kann ohne weitere Kollision anhalten. Die Lenkerin des Peugeot, ihr 29-jähriger Beifahrer und der 53-jährige Fahrer des Fiat wurden durch den Unfall schwer verletzt, der 62-jährige Lenker des Mazda wurde leicht verletzt. Alle Personen kamen in Krankenhäuser der Umgebung. Die Fahrbahn war während der gesamten Unfallaufnahme nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. Während der Bergung der drei Fahrzeuge musste die Fahrbahn mehrfach kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam zeitweise zu einem sechs Kilometer langen Rückstau. Bei allen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 36.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme waren neben vier Streifen der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Pforzheim vier Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Es befanden sich zudem Kräfte der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei am Unfallort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell