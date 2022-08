Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 25.000 Euro Schaden nach Brandgeschehen in Dachgeschosswohnung

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die B-Quadrate in Mannheim gerufen. Dort war es in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. In der betroffenen Wohnung konnte durch die Feuerwehr zwar kein offenes Feuer mehr festgestellt werden, die Wohnung war jedoch komplett verraucht. Die Ursache, warum es zuvor wohl kurzzeitig zu einem Brandgeschehen gekommen war, ist derzeit noch unklar. Da sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches niemand in der Wohnung befand, wurde auch niemand verletzt. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Des Schaden am Gebäude beträgt ca. 15.000 Euro. An den Einrichtungsgegenständen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen werden durch einen Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell