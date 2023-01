Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Gaisbach: Frau bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Montagabend bei Künzelsau wurde eine 39-jährige Skoda-Lenkerin leicht verletzt. Die Frau befuhr gegen 18 Uhr die Bundesstraße 19 von Gaisbach in Richtung Künzelsau. An der Einmündung "Galgenberg" bog ein anderer Pkw nach links ab, wodurch der Verkehr kurzfristig zum Stillstand kam. Daher musste die Skoda-Lenkerin ebenfalls abbremsen. Ein dahinterfahrender 44-Jähriger erkannte dies wohl zu spät und fuhr mit seinem VW-Bus auf. Hierdurch wurde der Skoda nach vorne geschoben und prallte mit dem rechten Reifen gegen einen Bordstein. Durch den Aufprall wurde die 39-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro und das beschädigte Rad des Skodas musste getauscht werden.

