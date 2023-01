Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Biberach: Rettungskräfte mutwillig behindert

Ein 36-Jähriger behinderte am Montagabend Rettungskräfte bei einem Einsatz in Heilbronn-Biberach. Die Rettungswagenbesatzung war gegen 22.15 Uhr zu einem Notfall mit einem Kind in die Rilkestraße gerufen worden. Vor Ort parkten die Sanitäterinnen den Rettungswagen in einer Hofeinfahrt. Dort kam es zunächst zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit dem 36-jährigen Nachbarn. Während sich die Rettungskräfte in der Wohnung um das Kind kümmerten, soll der Mann dann seinen PKW so in die Einfahrt geparkt haben, dass der Rettungswagen teilweise blockiert war. Aus diesem Grund war es der Rettungswagenbesatzung im Anschluss nur mit großem Zeitaufwand und der Hilfe von anderen anwesenden Personen möglich wieder aus der Einfahrt herauszufahren und das Kind ins Krankenhaus zu bringen. Der 36-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen rechnen.

Bad Rappenau: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen bei Bad Rappenau. Ein 47-Jähriger befuhr gegen 6.45 Uhr die Kreisstraße 2148 von Siegelsbach kommend in Fahrtrichtung Bad Rappenau. Vermutlich aufgrund den Wetterverhältnissen unangepasster Geschwindigkeit kam der Mann in einer Rechtskurve mit seinem Seat von der Straße ab und fuhr in den Graben. Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der 47-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Seat des Mannes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: PKW beschädigt und geflüchtet

Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem PKW am Sonntagmittag in Heilbronn und flüchtete. Eine 34-Jährige hatte ihren Mazda gegen 14 Uhr am Berliner Platz abgestellt. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Vermutlich war die unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken am Auto der 34-Jährigen hängen geblieben und hatte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Baumaschinen aus LKW gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten bisher Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Heilbronn. Der oder die Täter brachen zwischen Samstag, 22.15 Uhr und Sonntag, 7.30 Uhr, die Verriegelung der fest verbauten Werkzeugbox auf der Pritsche eines in der Zügelstraße geparkten Mercedes Sprinter auf und nahmen die neun Baumaschinen der Marken "Bosch" und "Hilti" an sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Bad Wimpfen: Wartehäuschen beschädigt - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person beschädigte zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 16:45 Uhr die Scheibe eines Wartehäuschens in Bad Wimpfen. Der Schaden am Wartehäuschen der Bushaltestelle in der Carl-Ulrich-Straße beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wimpfen, Telefon 07063 93340, in Verbindung zu setzen.

Neckarsulm: Unfall mit Streifenwagen - 3 Verletzte und hoher Sachschaden

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 90.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Neckarsulm. Gegen 16.15 Uhr befuhr eine 68-Jährige mit ihrem Hyundai die Neubergstraße und hielt zunächst an der Stopp-Stelle an der Einmündung zur Spitalstraße an. Zeitgleich befuhr eine Streifenwagenbesatzung unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten die vorfahrtsberechtige Spitalstraße, um auf die Bundesstraße 27 in Richtung Bad Friedrichshall zu gelangen. Vor dem Polizeiauto fuhr ein 46-Jähriger, welcher seinen Opel, nachdem er Blaulicht und Martinshorn wahrgenommen hatte, an der rechten Seite der Einmündung zur Neubergstraße stoppte, um den Streifenwagen passieren zu lassen. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr die 68-Jährige unvermittelt los, um nach links in die Spitalstraße einzufahren. Der Fahrer des Streifenwagens konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und stieß mit dem Hyundai zusammen. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 68-Jährigen um die eigene Achse gedreht und prallte anschließend mit dem wartenden Opel zusammen. Das Polizeiauto wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem, ebenfalls wartenden, VW eines 32-Jährigen. Bei dem Unfall wurden die Hyundai-Fahrerin und die beiden Polizisten leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

