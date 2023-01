Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei zieht Bilanz nach Silvesternacht- Kleine Brände beschäftigen Polizei und Feuerwehr

Kreis Herford (ots)

(sls) Eine "eher normale" Silvesternacht konnte die Polizei im Kreisgebiet Herford verzeichnen. In der Zeit von Silvesterabend 18.00 Uhr bis in den frühen Morgenstunden des Neujahrs um 06.00 Uhr wurden Polizeibeamte zu insgesamt 120 Einsätzen gerufen. Geböllert wurde nach Beobachtung der Polizei gegenüber den letzten zwei "Corona-Jahren" im Kreisgebiet natürlich wieder viel mehr, jedoch blieb es glücklicher Weise bei kleineren Sachbeschädigungen und es wurde, nach bisherigen Erkenntnissen, keine Person durch Silvesterfeuerwerk verletzt.

Neben kleineren Streitigkeiten in Herford und Löhne wurden Feuerwehr und Polizei fünfzehnmal über kleinere Brände im Kreisgebiet informiert. Durch herumfliegende Silvesterraketen und Böller gerieten allein in Herford siebenmal Grundstückshecken und Bäume in Brand. Auch brennende Mülltonnen an der Mindener Straße und Langenbergstraße mussten gelöscht werden. In Löhne, Kirchlengern und Enger mussten ebenfalls durch die Feuerwehr kleinere Feuer bekämpft werden, so dass ein Übergreifen auf Wohngebäude verhindert werden konnte. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Im Bereich der Diskothek Go Parc in Herford verlief die Nacht ruhig. Trotz einem erhöhten Personenaufkommen rund um Mitternacht im Bereich der Bahnhofskreuzung und des Vorplatzes gab es nur eine Körperverletzung, die der Polizei bis in den Morgenstunden gemeldet wurde. Die Diskothek X hatte in der Silvesternacht nicht geöffnet.

Auch die Verkehrslage zeigte eine ruhige Silvesternacht. Neben zwei kleinen Sachschadensunfällen und einem Wildunfall in Herford und Löhne, kam es lediglich auf der Mindener Straße im Kreuzungsbereich der Saarstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Insasse eines BMW leicht verletzt wurde. Ein 21-jähriger BMW wollte mit seinem Fahrzeug von der Mindener Straße nach links auf die Umgehungsstraße abbiegen. Hierbei verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen einen Ampelmast. Alle fünf Insassen konnten das Fahrzeug selbständig verlassen.

