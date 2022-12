Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkplatzunfall - Verursacher flüchtet von der Unfallstelle

Bünde (ots)

(sud) In der Zeit zwischen Donnerstag (29.12.2022), gegen 21 Uhr und Freitag (30.12.2022), gegen 14:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten weißen Mini Cooper auf dem Parkplatz der Stadthalle Bünde an der Sedanstraße. Der geparkte Mini wurde linksseitig im vorderen Bereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herford unter 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

