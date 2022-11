Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tochter verhindert Geldübergabe an Betrüger

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots)

Um ein Haar hätte am Mittwoch eine Seniorin mehrere zehntausend Euro an Betrüger verloren. Eine Angehörige verhinderte die Geldübergabe.

Die 78-Jährige erhielt am Abend einen Anruf: Angeblich habe ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht. Der falsche Polizist forderte eine Kaution über mehrere zehntausend Euro. Die unter Schock stehende Seniorin erkannte nicht, dass sie einen Betrüger am Telefon hatte. Die Frau besorgte Geld und legte Schmuck für die Übergabe an den vermeintlichen Beamten bereit. Gerade noch rechtzeitig bekam die Tochter Wind von der Sache. Sie klärte ihre Mutter über die Betrugsmasche auf und verhinderte somit die Geldübergabe. Von den Betrügern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

