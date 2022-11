Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbelehrbarer alkoholisierter Autofahrer

Kreis Kaiserslautern (ots)

Die Polizei musste am Mittwochabend einen betrunkenen Autofahrer zweimal aus dem Verkehr ziehen. Zeugen meldeten zunächst gegen 17:50 Uhr einen Mann, der mit seinem Pkw in der Kaiserstraße zuerst gegen einen Baum, dann über eine Fahrbahninsel und den Gehweg auf einen Parkplatz gefahren wäre. Dort verhinderten die Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei, dass der 45-Jährige weiterfahren konnte. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Fahrer einen Wert von 2,06 Promille. Er musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher.

Zwei Stunden später trafen die Beamten den 45-Jährigen erneut in seinem Auto fahrend in Otterbach an. Er hatte sich den Ersatzschlüssel geholt und war dann mit seinem Wagen von Kaiserslautern nach Otterbach gefahren. Der nächste Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Wert von 2,34 Promille. Auch der Ersatzschlüssel wurde sichergestellt und der Mann musste zu einer erneuten Blutprobe mit auf die Dienststelle kommen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Ein weiterer Zeuge gab an, dass der 45-Jährige auf seinem Weg nach Otterbach Schlangenlinien gefahren sei und mehrfach in den Grünstreifen kam. Daher ist nicht auszuschließen, dass der Mann weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Betroffene melden sich bitte unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell