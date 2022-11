Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Fahrzeuge beschädigt und durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Vom Dienstagnachmittag bis in die Nachtstunden wurden im Stadtbereich Kaiserslautern mehrere Fahrzeuge angegangen. Die Täter gelangten durch Einschlagen oder Beschädigen von Autoscheiben in das Fahrzeuginnere und durchwühlten dieses jeweils nach Wertgegenständen. Insbesondere betroffen waren Autos, die in Seitenstraßen zwischen der Eisenbahnstraße und der Richard-Wagner-Straße abgestellt waren. In einigen Fällen konnte eine Person bei der Tatausführung beobachtet werden. Der Unbekannte konnte jedoch flüchten. Bislang liegt nur eine vage Beschreibung von ihm vor. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Zeugen, die ähnliche Vorfälle beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631 369 - 2620 zu melden. |ect

