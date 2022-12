Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geparkter Pkw erheblich beschädigt- Verursacher flüchtet

Bünde (ots)

(sls) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es auf der Wiesenstraße in Bünde, bei der ein geparkter PKW erheblich beschädigt wurde. Der 40-jährige Fahrer eines auffällig blauen Ford Fiesta, stellte diesen am Mittwochabend (28.12.) gegen 22.00 Uhr in der Wiesenstraße gegenüber der Hausnummer 56 am rechten Fahrbahnrand in Richtung Heidestraße ab. In der Zeit bis Donnerstagmorgen 07.00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Ford und es kam zu einem größeren Sachschaden. Die Stoßstange und auch Motorhaube wurden eingedrückt und verbogen, sowie die Scheinwerfer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall auf der Wiesenstraße geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

