Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Süßwaren - Marktmitarbeiter verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Mittwoch (28.12.) betraten zwei Männer gegen 19.05 Uhr ein Lebensmittelgeschäft an der Herforder Straße. Einem Mitarbeiter fiel sodann auf, dass einer der beiden mehrere Tafeln Schokolade in seiner Kleidung versteckte. Der andere führte einen Einkaufswagen mit sich und bezahlte die darin befindlichen Waren zunächst. Sein Begleiter passierte derweil den Kassenbereich, ohne die Süßwaren zu bezahlen und wurde von dem Mitarbeiter daraufhin angesprochen. Der Mann versuchte mit einem Fahrrad zu flüchten, konnte daran jedoch gehindert werden. Der bisher Unbekannte, der komplett schwarz gekleidet war, etwa 35 Jahre alt ist und kurze blonde Haare hat, schlug daraufhin unvermittelt auf den 46-jährigen Mitarbeiter ein und stieß ihn in die Überdachung für Einkaufswagen. Der Mitarbeiter erlitt durch die Angriffe leichte Verletzungen. Der bisher Unbekannte übergab das Diebesgut dann an seinen Begleiter und flüchtete. Der zweite Mann, der ebenfalls etwa 35 Jahre alt ist und schwarze Haare hat, trug zum Tatzeitpunkt einen roten Kapuzenpullover. Er ließ das Diebesgut zurück und flüchtete ebenfalls zu Fuß über die Herforder Straße in Richtung Weseler Straße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten eine Fahndung nach den beiden Männern ein, die jedoch negativ verlief. Das von beiden zurückgelassene Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt. Es gehört einem 38-jährigen Löhner, der das Fahrrad Anfang Dezember am Löhner Bahnhof als gestohlen gemeldet hat. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

