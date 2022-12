Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei stoppt Audifahrer - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Bünde (ots)

(jd) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford gestern (27.12.) um 21.15 Uhr einen Audi an, der auf der Osnabrücker Straße fuhr. Der Mann zeigte Anzeichen von Alkoholkonsum, was ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Der Fahrer gab den Beamten gegenüber zunächst an, dass er keine Papiere bei sich führte. Er nannte daraufhin Personalien, die jedoch nicht mit dem eingestickten Namen auf seiner Arbeitskleidung einhergingen. Auf Nachfrage der Beamten gab der Mann an, keinen Führerschein zu besitzen und daher einen falschen Namen angegeben zu haben. Entsprechende Ermittlungen ergaben, dass dem Fahrer, einem 30-jährigen Mann aus Preußisch Oldendorf, die Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2019 entzogen wurde. Der Mann wurde zunächst zur Wache Bünde gebracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, falscher Namensangabe und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell