Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 16-Jähriger nach Discobesuch schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) in der vergangenen Nacht (27.12.) wurde einem 16-jährigen Herforder auf der Tanzfläche einer Diskothek an der Wittekindstraße sein Portemonnaie von einem unbekannten, etwa 17 bis 18 Jahre alten Mann mit lockigen Haaren entwendet. Dieses fand sich zwar später im Innenbereich der Diskothek wieder, jedoch ohne das darin befindliche Bargeld. Gegen 1.50 Uhr, als der 16-Jährige sowie sein 17-Jähriger Begleiter, die Örtlichkeit verließen, begegnetem sie dem mutmaßlichen Taschendieb sowie eine weitere männliche Person vor der Diskothek auf der dortigen Straße. Der 16-Jährige verlangte daraufhin sein Geld zurück. Die beiden bisher unbekannten Personen schlugen daraufhin unvermittelt auf den 16-jährigen ein, der daraufhin zu Boden ging. Noch am Boden liegend schlugen und traten sie weiter auf den Herforder ein. Zwei 25 und 26 Jahre alte Herforder, die sich in der Steinstraße befanden, wurden auf die Situation aufmerksam und leisteten umgehend Hilfe. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten daraufhin zu Fuß Richtung Bahnhof. Einer der Tatverdächtigen, der mutmaßlich das Portemonnaie entwendet hat, trug eine weiße Jacke und ein Cappy. Die zweite männliche Person ist ebenfalls 17 bis 18 Jahre alt und hat dunkle Haare. Beide Personen haben einen südländischen Phänotypus. Der 16-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte schwer im Kopfbereich verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Herforder in ein nahegelgenes Krankenhaus. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden bisher unbekannten Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

