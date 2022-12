Polizei Münster

POL-MS: Schwerpunktkontrolle zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Radfahrenden

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstag (1.12., 07:00 Uhr - 08:30 Uhr, 13:00 Uhr - 14:30 Uhr und 17:30 Uhr - 19:00 Uhr) in drei jeweils 1,5 Stündigen Kontrollen für mehr Sicherheit für Radfahrende kontrolliert.

Die Beamten überprüften unter anderem an gemeldeten Beschwerdestellen von Bürgern, zum Beispiel der Promenade, am Neutor, an der Hörsterstraße, Am Stadtgraben, an der Tegederstraße, am Schlossplatz, an der Frauenstraße und an der Heisstraße sowohl Autofahrer als auch Fahrradfahrer.

Während der gesamten Kontrollzeit stoppten sie 37 Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren, einen Pkw-Führer, der ohne Führerschein fuhr, einer benutzte sein Handy während der Fahrt und einer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Acht Autofahrer mussten ein Verwarngeld zahlen, weil sie einen Fehler beim Abbiegen machten, zwei Personen begangen einen Parkverstoß und ein Fahrzeug hatte technische Mängel.

Sechs Fahrradfahrer fuhren bei Rotlicht, sieben nutzten ihr Handy während der Fahrt, 23 Zweiradfahrer waren auf der falschen Seite unterwegs und 36 hatten kein Licht an der Leeze.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell