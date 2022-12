POL-MS: Zu schnell mit abgelaufenem TÜV unterwegs - 41-Jährigen erwartet umfangreiches Ordnungswidrigkeitenverfahren

Münster (ots) - Am Donnerstag (01.12) sind Unbekannte in der Zeit von 15:00 bis 19:30 Uhr in ein Zweifamilienhaus am Zwi-Schulmann-Weg eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Die Täter kamen den Erkenntnissen zufolge über den Garten an das Haus. Dort hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Wohnräume. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Zimmer und ...

mehr