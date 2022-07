POL-OG: Gernsbach - Verkehrskontrolle mit Folgen

Ettenheim (ots) - Ein 18-jähriger Motorradfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L103, von Ettenheimmünster kommend, schwere Verletzungen zu. Der junge Mann soll aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin mit einem Verkehrszeichen, einem Erdwall und letztendlich mit einem Baum kollidiert sein. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

