FW-F: Bekanntgabe eines Presspoints im Zusammenhang mit der morgigen Bombenentschärfung in Frankfurt

Frankfurt am Main (ots) - Die Alarmierung der Einsatzkräfte begann um 15:27. In der Buchrainstraße war in den Fenstern der Dachgauben eines zweigeschossigen Wohnhausabschnittes schwarzer Rauch bemerkt worden. Dabei handelte es sich um einen Zimmerbrand in der Dachgeschosswohnung. Die Einsatzkräfte konnten zunächst nicht verhindern, dass der Dachstuhl vom Brand in diesem Dachabschnitt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Löscharbeiten wurden von außen über zwei ...

