FW-F: Dachstuhlbrand in Oberrad

Die Alarmierung der Einsatzkräfte begann um 15:27. In der Buchrainstraße war in den Fenstern der Dachgauben eines zweigeschossigen Wohnhausabschnittes schwarzer Rauch bemerkt worden. Dabei handelte es sich um einen Zimmerbrand in der Dachgeschosswohnung. Die Einsatzkräfte konnten zunächst nicht verhindern, dass der Dachstuhl vom Brand in diesem Dachabschnitt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Löscharbeiten wurden von außen über zwei Drehleitern mittels sogenannten Wasserwerfern vorgetragen und von innen durch die Einsatzkräfte mit Strahlrohren unterstützt. Somit konnte durch schnellen Löscherfolg ein Übergreifen auf weitere Dachteile verhindert werden. Nach etwa einer Stunde war das offensichtliche Feuer gelöscht, die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch noch etliche Stunden hin und waren sehr personalintensiv. Hierbei wird im Brandschutt nach Glutnestern gesucht, die dann noch einmal extra abgelöscht werden müssen, um ein Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern. Gegen 19:00 Uhr waren auch diese Arbeiten beendet. Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen und Drehleitern und die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberrad, Niederrad und Fechenheim. Wie es zu dem Zimmerbrand kam wird die Polizei ermitteln, es wurde niemand verletzt. Das Haus ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar, die Schadenhöhe kann noch nicht beziffert werden.

