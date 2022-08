FW-F: Verkehrsunfall mit vielen Fahrzeugen - BAB 66 Höhe Sossenheim PKW und U-Bahn stoßen zusammen - Eschersheimer Landstr./Hügelstr.

Frankfurt am Main (ots) - Am Morgen um 07:00 wurden die Einsatzkräfte von der automatischen Meldeanlage alarmiert in die Speicherstraße alarmiert. Dort war in einem Batterieraum eines Wohn- und Geschäftshauses eine Batterie in Brand geraten und der entstandene Rauch hatte begonnen, sich im Keller auszubreiten. Die Trupps löschten die brennende Batterie und brachten sie und alle übrigen ebenfalls erhitzten Batterien ...

