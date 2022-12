Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter demoliert Begrenzungsbügel und flüchtet - Polizei sucht weitere Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Dienstag (27.12.) gegen 22.00 Uhr zufällig mehrere augenscheinlich angetrunkene junge Erwachsene auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Weihestraße. Kurz darauf stiegen diese in einen dunklen Kombi, der sich ebenfalls auf dem Parkplatz befand und rangierten mehrfach das Fahrzeug. Dabei stieß der Pkw gegen einen Begrenzungsbügel, der daraufhin aus der Verankerung brach. Ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der bisher unbekannte Fahrzeugführer, der einen dunklen Kapuzenpullover trug, in Richtung Koblenzer Straße. Die Zeugin informierte umgehend die Polizei - eine direkt eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief jedoch negativ. Der Schaden an dem Begrenzungsbügel liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem dunklen Kombi machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

