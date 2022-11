Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Nentershausen

Nentershausen. Ein 28-Jähriger aus Nentershausen stellte am Freitag (25.11.), gegen 18:30 Uhr, seinen schwarzen Skoda Octavia auf dem Parkplatz der Tannenberghalle ab. Als er am Samstagmorgen (26.11.) zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Fahrzeugheck der Fahrerseite fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer war gegen das Fahrzeug gefahren und hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Zeugen können sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623 / 937-0 melden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (24.11.) befuhr ein 59-jähriger Mann aus Sontra mit einem Skoda Rapid die Bundesstraße 324 aus Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Fulda. Als der Rapid-Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen musste bemerkte der hinter ihm fahrende 58-jährige Mann aus Philippsthal mit einem Ford Transit dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierbei wurde die Beifahrerin des 59-jährigen Mannes leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfall

Schenklengsfeld. Am Montag (28.11.), gegen 3:10 Uhr, befuhr eine 53-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit einem Audi TT Coupè die Landecker Straße in Oberlengsfeld von Schenklengsfeld kommend. In Höhe der Hausnummer 52 lenkte die 53-jährige Frau ihr Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aufgrund eines querenden Tieres nach rechts und stieß dort gegen den ordnungsgemäß geparkten Audi A3 eines 55-jährigen Mannes aus Friedewald. Hierbei entstand Schaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (23.11.), in der Zeit von 20 Uhr bis 22 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren eine Hauswand und den Asphalt einer Firma in der Straße "An der Haune". Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 0621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell