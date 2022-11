POL-OH: Unfall auf der A7: Sattelzug quer auf der Autobahn - Fahrbahn wieder frei

Fulda (ots) - Einbrüche Künzell. Unbekannte brachen am Freitagabend (25.11.) in ein Bürogebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße im Ortsteil Pilgerzell ein. Die Täter hebelten eine Fenstertür auf und durchsuchten den Innenraum. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 800 Euro Sachschaden. Auch ein Einfamilienhaus in der Gottlieb-Daimler-Straße wurde am ...

mehr