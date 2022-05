POL-HX: Dachwohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar Bad Driburg, Lange Straße, Samstag, 30.04.2022, 12.12 Uhr

Bad Driburg (ots) - Am Sa., 30.04.2022, kam es gegen 12.12 Uhr in Bad Driburg zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Lange Straße. Der Wohnungsbrand konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Für die Dauer der ...

