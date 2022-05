Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Eine Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt, drei weitere leicht verletzt Borgentreich-Lütgeneder, Kreuzung K 21

K 16, Samstag, 30.04.2022, 14.13 Uhr

Borgentreich (ots)

Am 30.04.2022, gegen 14:13 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Borgentreich-Lütgeneder an der Kreuzung K 21/K16. Eine 64-jährige Fahrzeugführerin eines VW Polo aus dem Kreis Paderborn fuhr in den Kreuzungsbereich ein, hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Kleintransporter der von einem 55-jährigen Mann aus Warburg geführt wurde. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde nach Bergung durch die eingesetzte Feuerwehr mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der leichtverletzte Fahrer des Kleintransporters wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er dieses jedoch wieder verlassen. Zwei weitere Insassen aus dem Fahrzeug der Unfallverursacherin wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Fahrbahn wurde im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden komplett gesperrt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Me.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell