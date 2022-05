Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim/ Westheim - Vorsicht vor falschen Microsoft Mitarbeitern

Bellheim/ Westheim (ots)

Sie geben sich als Enkel, Polizisten oder Wasserwerker aus, sie kontaktieren ihre Opfer per Telefon oder über Whatsapp - Mit all diesen Maschen versuchen Betrüger an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei warnt deshalb vermehrt vor diesen Betrugsmaschen. Trotzdem gelingt es ihnen durch geschickte Gesprächsführung immer wieder, Beute zu machen. Gestern riefen angebliche Microsoft Mitarbeiter in Bellheim und Westheim an. In beiden Fällen gelang es den Betrügern, Zugriff auf den Laptop ihrer Opfer zu bekommen und sensible Daten abzugreifen. Nur durch Glück kam es bislang in keinem der Fälle zu einem finanziellen Schaden. Die Warnung bleibt also aktuell: Bleiben Sie misstrauisch bei Geldforderungen und informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei über den Notruf 110.

