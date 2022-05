Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefährliche Köperverletzung - Schulzentrum Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag den 02.05.2022 kam es um 11:30 Uhr auf dem Schulhof der Realschule Plus des Alfred-Grosser-Schulzentrums zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei wurde ein 17 jähriger von fünf Jugendlichen aus dem Raum Karlsruhe mehrfach ins Gesicht geschlagen. Letztendlich konnte der Geschädigte sich in das Schulgebäude flüchten. Durch die Schläge erlitt er leichte Verletzungen. In der Folge konnten die fünf Beschuldigten durch die Polizei in der Busstraße des Schulzentrums angetroffen werden. Einer von Ihnen ergriff bei Erblicken der Polizeifahrzeuge die Flucht. Er konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß ebenfalls kontrolliert werden. Hintergrund der körperlichen Auseinandersetzung dürften Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell