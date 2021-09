Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe in Markt und auf der Kirmes

Menden (ots)

Einem 19-jährigen Besucher der Kirmes wurde am Freitag zwischen 20 und 21 Uhr die Geldbörse gestohlen. Darin steckten Geld, Ausweis und Personalausweis.

Ein 70-jähriger Mendener wurde am Freitag zwischen 11 und 11.30 Uhr beim Einkaufen in einem Markt an der Unteren Promenade bestohlen. Am Eingang hatte er noch eine Münze für den Einkaufswagen aus seiner Geldbörse geholt, das Portemonnaie in einen Stoffbeutel gesteckt und diesen in den Wagen gelegt. An der Kasse fand er die Geldbörse nicht mehr. Sie ist mitsamt Bargeld, Ausweisen und Bank- sowie Versichertenkarte verschwunden. Zwischen 12 und 12.15 Uhr ließ eine 25-jährige Kundin in demselben Laden kurz ihren Rucksack unbeaufsichtigt im Einkaufswagen stehen. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihre Geldbörse weg war.

Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die derzeit vor allem in Discountern nach Opfern Ausschau halten. Wertsachen sollten nicht in den Einkaufskorb gelegt, sondern möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

