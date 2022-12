Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nötigung im Straßenverkehr - Motorradfahrer bedroht Löhner

Löhne (ots)

(jd) Ein 48-jähriger Löhner fuhr gestern (27.12.) um 15.40 Uhr mit seinem Auto auf der Lübbecker Straße in Richtung Albert-Schweitzer-Straße und betätigte seine Scheibenwischanlage. Hinter ihm fuhren zu diesem Zeitpunkt zwei Motorradfahrer, von denen einer zunächst den Mann überholte. Als der Löhner auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Albert-Schweitzer-Straße einbog, fuhr ein Motorradfahrer weiterhin hinter ihm her, während der andere seine Maschine drehte und dann ebenfalls auf den Parkplatz fuhr. Nachdem der Löhner und seine 48-jährige Ehefrau das Auto verlassen hatten, trat einer der Motorradfahrer auf beide zu und warf ihm vor, das Wischwasser genutzt zu haben. Dann drückte er den Autofahrer zurück in seinen Pkw. Durch die Hilferufe der Ehefrau wurden Zeugen auf die Situation aufmerksam, sodass der zweite Motorradfahrer, der ebenfalls auf den Mann zutrat, wegging. Beide Männer stiegen auf ihre Maschinen und fuhren weg. Eines der Motorräder gehört einem 42-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen. Die Ermittlungen an der Halteranschrift dauern an. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

