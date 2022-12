Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich/Schiefbahn: Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch

Willich/Schiefbahn (ots)

Zwischen Montag, 14.00 Uhr und Mittwoch, 17.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'Im Winkel' in Schiefbahn ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür im Wintergarten auf und stahlen aus dem Haus nach ersten Feststellungen Schmuck. Zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch kam es am Mittwoch zwischen 14.00 und 18.00 Uhr auf er Krusestraße in Willich. Unbekannte hatten erfolglos versucht, sowohl die Terrassentür als auch eine Kellertür aufzuhebeln. Hinweise auf Tatverdächtige in beiden Fällen bitte an die Kriminalpolizei in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1239)

