POL-EL: Emlichheim - Weidezaungerät entwendet

Meppen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an der Straße Helter Damm in Meppen ereignete. Eine Zeugin meldete mehrere Personen, vermutlich Kinder oder Jugendliche, die in einem dortigen Wald ein Lagerfeuer angezündet haben sollen. Vor Ort konnten die Beamten eine bereits nicht mehr brennende Feuerstelle feststellen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. In diesem ...

mehr