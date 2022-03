Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Ford beschädigt

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch kam es in Schüttorf auf der Bentheimer Straße/Ecke Uhlandstraße gegen 19.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war auf der Bentheimer Straße in Richtung Bad Bentheim unterwegs. Dabei touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit. Der linke Außenspiegel wurde beschädigt und die linke Fahrzeugseite verkratzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden.

