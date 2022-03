POL-EL: Handrup - GPS System gestohlen

Emsbüren (ots) - In der Nacht vom 09. auf den 10. März haben unbekannte Täter in Emsbüren in der Straße Lescheder Esch aus dem Motorraum eines abgemeldeten Audi A4 mehrere Bauteile ausgebaut und entwendet. Der Schaden wird auf etwa 550 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903-703190 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher ...

