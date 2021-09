Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210908-2-pdnms Versuchter Einbruch in Neumünster-Einfeld

Neumünster (ots)

Bereits am Montag (06.09.21, gegen 09:50 Uhr) kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Hinterhaus im Roschdohler Weg in Neumünster-Einfeld.

Bewohner des Hauses wurden auf zwei Personen aufmerksam, die versuchten, eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem die Täter bemerkt worden waren, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Einer der Männer kann wie folgt beschrieben werden: dunkles Cap, schmale Statur, weißes Headset bzw. Kopfhörer.

Die Kripo Neumünster führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise unter Telefon 9450.

Kai Kröger

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell