Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbruch in Landgaststube Einbrecher erbeuten Bargeld

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 19.00 Uhr und Dienstag, 10.40 Uhr, brachen Unbekannte in die Landgaststube auf der Straße 'Unterbruch' in Schiefbahn ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und stahlen aus einem Büro nach ersten Feststellungen Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1237)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell