Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Polizeieinsatz am Düngelshof war internistischer Notfall

Tönisvorst (ots)

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr wurden Rettungs- und Polizeikräfte zur Straße 'Am Düngelshof" in St. Tönis gerufen. Passanten hatten eine Frau neben ihrem Fahrrad liegend auf dem Radweg gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb die 79-jährige Frau aus Tönisvorst. Da zunächst von einem möglichen Verkehrsunfall ausgegangen werden musste, traf die Polizei entsprechende Maßnahmen, sperrte unter anderem den Bereich weiträumig ab. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei nicht mehr von einem Verkehrsunfall aus. Vielmehr wird ein internistischer Notfall als Ursache angenommen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1235)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell