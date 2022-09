Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Kriminelle entwenden Spendenkleidung

Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht zum Dienstag (13.9.) brachen bislang unbekannte Kriminelle eine Kellertüre sowie mehrere Schränke in dem Gebäude eines Wohlfahrtverbandes in der Schützenstraße auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie durch die geöffnete Haustüre unbemerkt ins Gebäude. Anschließend entwendeten sie von dort gespendete Kleidung und flüchteten mit dieser unerkannt. Der verursachte Schaden liegt nach derzeitigen Erkenntnissen bei mehreren Hundert Euro. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Kleidung werden vom Kommissariat 42 in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 / 175 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell