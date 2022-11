POL-OG: Zell am Harmersbach, Waldkirch - Beziehungsstreit mit Folgen

Neried (ots) - Zu einem Unfall kam es gestern gegen 8:30 Uhr, als eine 85-jährige Fahrradfahrerin mit einem Mazda zusammenstieß. Die Radlerin war mutmaßlich auf der Offenburger Straße (L99) in Richtung Westen unterwegs. Als sie offenbar in den einmündenden Kirchweg abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten blauen Mazda, wodurch die Radlerin stürzte. Die Frau wurde mit Verletzungen an den Händen und am Gesicht in ein Krankenhaus verbracht. An ...

